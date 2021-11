Debout les femmes Plestin-les-Grèves, 28 novembre 2021, Plestin-les-Grèves.

Debout les femmes Place de Launceston Cinéma Le Douron Plestin-les-Grèves

2021-11-28 17:00:00 – 2021-11-28 19:00:00 Place de Launceston Cinéma Le Douron

Plestin-les-Grèves Côtes d’Armor

«Debout les femmes» documentaire social, en présence du réalisateur Gilles Perret – Ciné-débat.

Tout l’enjeu du documentaire a été de rendre à ces femmes leur côté extraordinaire. Un beau film drôle, touchant, très dur et combatif. On n’en ressort pas seulement ému, et c’est là la force de Ruffin, on en ressort avec l’envie et la volonté d’agir concrètement pour changer les choses.

Dimanche 28 novembre, 17?h, cinéma Le Douron, place de Launceston, Plestin-les-Grèves. Tarif 7,50?€, réduit 6,50?€, abonné 5,50?€. Contact : 06 73 32 66 77.

acc@cinema-ledouron.fr http://cinema-ledouron.fr/

