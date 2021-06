Saint-Genis-Laval Exploitation Dumas Fruits Métropole de Lyon, Saint-Genis-Laval Débat au coin des vergers Exploitation Dumas Fruits Saint-Genis-Laval Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Saint-Genis-Laval

Débat au coin des vergers Exploitation Dumas Fruits, 18 juin 2021-18 juin 2021, Saint-Genis-Laval. Débat au coin des vergers

Exploitation Dumas Fruits, le vendredi 18 juin à 17:00

Venez échanger, dans les vergers avec les arboriculteurs de votre secteur Au menu: 4 ateliers autour de la vie des vergers et de l’agriculture: cycle d’un verger, les différentes agricultures et labels, comment les vergers sont ils travailés, quelle biodiversité trouve-t-on dans un verger… La garantie d’un moment convivial en plein air pour pour découvrir l’agriculture de votre département et les produits locaux…

Accès libre

Parlons d’agriculture ensemble Exploitation Dumas Fruits Chemin de la Vidaude 69230 Saint-Genis-Laval Saint-Genis-Laval Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-18T17:00:00 2021-06-18T20:30:00

Détails Catégories d’évènement: Métropole de Lyon, Saint-Genis-Laval Étiquettes évènement : Autres Lieu Exploitation Dumas Fruits Adresse Chemin de la Vidaude 69230 Saint-Genis-Laval Ville Saint-Genis-Laval lieuville Exploitation Dumas Fruits Saint-Genis-Laval