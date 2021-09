Ambérieu-en-Bugey Amberieu en Bugey Ain, Ambérieu-en-Bugey Dé’ambulle – Café seniors de septembre Amberieu en Bugey Ambérieu-en-Bugey Catégories d’évènement: Ain

Au programme : – Le 17 septembre une randonnée du parc des échelles au lac bleu (jusqu’au Château Saint-Germain si les personnes le souhaitent). Rendez-vous à 14h au portail du parc des échelles ! Possibilité de covoiturage depuis le Centre Social le Lavoir ? – Le 24 septembre au Centre Social le Lavoir un Memory géant sur le thème des objets anciens en vogue dans les années 50-60-70 pour travailler sa mémoire et se remémorer de bons souvenirs ! BOISSONS OFFERTES ? Horaires : 14h-16h Tarifs : GRATUIT Pour la randonnée, indiquez votre présence et si besoin de covoiturage au 06 80 84 25 56

Gratuit

Et voici la programmation pour Dé'ambulle – Le café seniors qui reprendra à partir du vendredi 17 septembre à 14h !

