DÉAMBULATION THÉÂTRALE : ILLUSTRES ÉTUDIANTS MÉDECINS Montpellier, 12 août 2021-12 août 2021, Montpellier.

Montpellier Hérault

9 9 EUR Avec 800 ans d’histoire cette année, la faculté de médecine de Montpellier a formé de nombreux médecins et savants de renommée mondiale.

En compagnie de talentueux comédiens montpelliérains, remontez le temps au fil des rues de la ville pour cette visite théâtralisée inédite où vous rencontrerez des étudiants tels que le facétieux François Rabelais, l’énigmatique Nostradamus ou encore Ernest Kern, « père » de l’anesthésie moderne et Pauline Lautaud, première femme française docteur en médecine à la faculté de Montpellier. Une visite pleine de surprises et de fous-rires qui vous mènera jusqu’à la faculté de médecine pour découvrir différemment cette incroyable épopée médicale.

Mesures sanitaires prises :

– Distance de sécurité à respecter entre les participants et le guide 1m

– PORT DU MASQUE (ou visière pour les guides) OBLIGATOIRE POUR LES GUIDES ET LES PARTICIPANTS (non fourni, merci de venir avec votre masque)

– Un amplificateur de voix par guide.

– Rendez-vous 10 minutes avant : au lieu de départ indiqué sur votre bon de réservation.

