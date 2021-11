Déambulation : les Cygnes Sélestat, 5 décembre 2021, Sélestat.

Déambulation : les Cygnes Sélestat

2021-12-05 – 2021-12-05

Sélestat Bas-Rhin

Laissez-vous séduire par ces 3 grands cygnes magnifiques avec des ailes illuminées dans la nuit. Un spectacle étonnant et féérique. A 16h sur la place d’Armes et alentours et à 18h sur la place Kubler et alentours.

Déambulation de 3 grands cygnes aux ailes illuminées dans la nuit

dernière mise à jour : 2021-11-17 par