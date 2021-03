Parc du domaine de Bort Haute-Vienne Déambulation à la découverte du parc du château de Bort Parc du domaine de Bort Catégorie d’évènement: Haute-Vienne

La visite du domaine de Bort vous emmène au coeur d’un parc paysager enchanteur, dessiné au milieu du XIXe siècle par son propriétaire. Vous pourrez flâner le long des allées bordées d’azalées et de rhododendrons dont les couleurs éclatantes se reflètent dans les étangs. La forêt de Bort abrite des essences variées, parmi lesquelles figurent des douglas centenaires, des mélèzes, des liquidambars, des chênes rouges et des tulipiers de Virginie. Au cours de votre promenade, vous pourrez également admirer la silhouette néo-gothique de l’élégant château de Bort.

6€. Entrée sur inscription (paiement en ligne possible). Prévoir des chaussures fermées et un pantalon (présence possible de tiques)

Parc du château de Bort : un parc paysager à l’ambiance romantique. Parc du domaine de Bort Bort 87480 Saint Priest-Taurion Haute-Vienne

