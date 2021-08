«De l’aube de la vie à la naissance d’un humain» par Sylvain Missonnier Espace Parent-Enfant, 28 septembre 2021, Issy-les-Moulineaux.

«De l'aube de la vie à la naissance d'un humain» par Sylvain Missonnier

Espace Parent-Enfant, le mardi 28 septembre à 20:30

Dans le cadre de son cycle de **conférences-débats**, l’Espace Parent-Enfant vous accueille à l’Espace Andrée Chedid pour : «De l’aube de la vie à la naissance d’un humain» par Sylvain Missonnier, mardi 28 septembre 2021 à 20h30 ——————————————————————————————————– Que se passe-t-il dans la nuit utérine, dans « l’antique terre natale du petit d’homme », ce lieu «où chacun a séjourné une fois et d’abord», écrivait Freud ? La religion et la mythologie se sont emparées de l’énigme de l’origine et les progrès de la médecine périnatale permettent de l’approcher davantage. Mais nos fantasmes demeurent… Que peut-on dire aujourd’hui ce que sont le bébé et le fœtus «au regard de la psychanalyse » ? Lors de cette soirée, il est proposé de revisiter un archaïque qui inclue les traces de « l’Atlantide intime que chacun de nous porte en lui », c’est-à-dire de la vie prénatale et périnatale. Il sera question de l’enjeu des soins précoces et de là encore où la psychanalyse peut intervenir. . **Sylvain Missonnier** est professeur de psychologie clinique de la périnatalité à l’[Université Paris Descartes Sorbonne Paris Cité](https://u-paris.fr/), psychanalyste, co-président de l’[Institut du Virtuel Seine-Ouest](http://1vs0.org/) et directeur de la collection [La vie de l’enfant](https://www.editions-eres.com/collection/135/vie-de-l-enfant-la) aux éditions Érès. [https://www.youtube.com/watch?v=rhGfT7zqgO0](https://www.youtube.com/watch?v=rhGfT7zqgO0) _Pour des raisons d’affluence, et au vu des possibilités restreintes de la salle, les places sont réservées pour les personnes inscrites jusqu’à 20h25. Les personnes sont invitées à nous prévenir au plus vite de leur annulation ou empêchement afin de faire profiter le plus grande nombre._

Conférence gratuite

Conférence-débat avec Rencontre avec Sylvain Missonnier, professeur de psychologie clinique de la périnatalité à l'Université Paris Descartes Sorbonne Paris Cité, psychanalyste

Espace Parent-Enfant 60 rue du Général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux



