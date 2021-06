De l’aquaponie à l’assiette ! Saint-Victor-l’Abbaye, 23 juin 2021-23 juin 2021, Saint-Victor-l'Abbaye.

De l’aquaponie à l’assiette ! 2021-06-23 – 2021-06-23

Saint-Victor-l’Abbaye Seine-Maritime Saint-Victor-l’Abbaye

Venez découvrir le temps d’un après-midi la culture de végétaux via l’aquaponie en participant à une visite avec Guillaume Schurl de son exploitation FADA, et cuisinez ensuite les truites et les végétaux issus de l’exploitation avec Frédéric Bou, traiteur local chez un P’tit Bou de Normandie.

En raison des conditions sanitaires actuelles, l’animation sera proposée avec le respect des gestes barrières. Les inscriptions sont obligatoires et le nombre de participants est limité.

+33 2 35 34 13 26

