Hondschoote Moulin du nord - Noordmeulen Hondschoote, Nord De la toison à la pelote de laine Moulin du nord – Noordmeulen Hondschoote Catégories d’évènement: Hondschoote

Nord

De la toison à la pelote de laine Moulin du nord – Noordmeulen, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Hondschoote. De la toison à la pelote de laine

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Moulin du nord – Noordmeulen

Le passage de la toison à la pelote de laine n’aura plus de secret pour vous. En passant par le rouet ou la quenouille, les fileurs du Noordmeulen vous dévoileront les secrets d’une pelote de laine réussie.

Port du masque

Démonstration filage de laine Moulin du nord – Noordmeulen Rue Coppens – 59122 Hondschoote Hondschoote Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Hondschoote, Nord Autres Lieu Moulin du nord - Noordmeulen Adresse Rue Coppens - 59122 Hondschoote Ville Hondschoote lieuville Moulin du nord - Noordmeulen Hondschoote