L'Alliage, le mardi 7 décembre à 20:00

Hervé LOUX : Dégustateur passionné de bières depuis plus de 35 ans, a testé des milliers de bières de 115 pays à ce jour. Journaliste pour Bière Magazine depuis 2010, juge international : France, Belgique (Brussels Beer Challenge), Italie (Birra Dell’Anno), République Tchèque, Etats-Unis (World Beer Cup), Japon, il organise régulièrement des ateliers de dégustation autour des styles, des accords bières & fromages ou encore bières & mets. Il est diplômé Beer-Sommelier Doemens et dépositaire exclusif de cette formation en langue française et par ailleurs co-organisateur du nouveau concours national France Bière Challenge (4e édition mars 2021). Il est spécialiste du marché italien. Consultant en bières sur divers aspects : conseils, tests, analyse sensorielle, organisation du process de fabrication, formation, investissements, C’est avant tout un ambassadeur de la Bière !

Entrée GRATUITE, ouvert à tous, sans inscription. Pass sanitaire obligatoire.

Biérologue et ambassadeur de la bière, Hervé LOUX a de nombreuses facettes et expériences à partager.

2021-12-07T20:00:00 2021-12-07T22:00:00

