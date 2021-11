Arles Musée Réattu Arles, Bouches-du-Rhône De la Tarasque au Drac : Histoires des créatures du Rhône Musée Réattu Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

De la Tarasque au Drac : Histoires des créatures du Rhône Musée Réattu, 12 décembre 2021, Arles. De la Tarasque au Drac : Histoires des créatures du Rhône

Musée Réattu, le dimanche 12 décembre à 14:30

De la Tarasque au Drac ———————- ### _Histoires des créatures du Rhône_ En écho à l’exposition « Ugo Schiavi, Gargareôn » qui puise en partie dans l’imaginaire des créatures qui peuplent le Rhône, Martine Brun guide conférencière propose une conférence revenant sur l’origine des mythes provençaux mettant en scène des créatures liées à l’eau : la Tarasque, le Drac, etc. A l’issue de la conférence elle guidera le public dans l’exposition afin de confronter ces mythes aux œuvres de l’artiste. **Par Martine Brun, guide conférencière** _**Sur réservation avant le vendredi 10 décembre 17h**_ au 04 90 49 37 58 ou [reattu.reservation@ville-arles.fr](mailto:reattu.reservation@ville-arles.fr)

Billet d’entrée + 3€ par personne

Conférence sur l’origine des mythes provençaux mettant en scène des créatures liées à l’eau. Musée Réattu 10 rue du Grand-prieuré 13200 Arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-12T14:30:00 2021-12-12T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Arles, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Musée Réattu Adresse 10 rue du Grand-prieuré 13200 Arles Ville Arles lieuville Musée Réattu Arles