Maison des associations, le lundi 6 décembre à 18:30

La laïcité, qui permet aux croyants et non croyants d’être libres et égaux en droit, est au cœur de l’identité française. La laïcité reste difficile à définir. Ils ne sont pas capables d’expliquer à leurs enfants, à leurs amis, à leurs collègues, comment elle vit en droit et en pratique. Patrick Weil entend offrir pour tous publics, une définition et une explication fondées sur le droit et sur l’histoire, tant son appropriation par le plus grand nombre des citoyens est le premier instrument de sa défense efficace et légitime.

Gratuit. Entrée libre sans réservation

Maison des associations 27 Rue Jean Bart – Lille Lille Lille-Centre Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-06T18:30:00 2021-12-06T20:30:00