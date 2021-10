De la disparition des larmes Pont des Arts, 13 novembre 2021, Cesson-Sévigné.

De la disparition des larmes

Pont des Arts, le samedi 13 novembre à 20:00

Troisième et dernier volet de la série de portraits de femmes modernes en amour, De la disparition des larmes prend la forme d’une performance musicale où, à travers le corps et la voix d’une comédienne, le réel d’une poésie slamée vient se frotter à la fiction théâtrale. Dans une épure totale, dans une langue musicale écrite au rythme du slam par Milène Tournier, Lena Paugam, avec une belle sensibilité, nous fait entendre les méandres d’une pensée en dérive. Une jeune femme libère sa parole. Elle a 35 ans, paraît tantôt plus, tantôt moins. À l’adolescence, elle a connu le grand amour et l’a perdu. Depuis, elle attend dans cette tour perchée dans la ville où autrefois se nichait leur amour. Elle l’attend ! Alors, elle s’est accaparée cet immeuble devenu pour elle sa tour d’ivoire. Elle nous raconte comment à chaque étage, chaque recoin, auprès de chaque habitant, elle a déambulé sa peine et appris à regarder le monde. On peut parfois s’égarer dans le dédale de sa pensée, mais on récupère le chemin de son raisonnement au détour d’une image, d’un sentiment, d’un silence. Et comme elle, on trouve Les larmes qui, rappelons-le, nous soulagent.

Tarifs / 21€ / 19€ / 18€

Théâtre. Conception et interprétation Lena Paugam

Pont des Arts Parc de Bourgchevreuil 35510 cesson Sevigne Cesson-Sévigné Ille-et-Vilaine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-13T20:00:00 2021-11-13T21:15:00