Seine-Maritime

De la cueillette aux vergers à l’art culinaire avec un chef ! Belmesnil, 20 octobre 2021-20 octobre 2021, Belmesnil. De la cueillette aux vergers à l’art culinaire avec un chef ! 2021-10-20 – 2021-10-20

Belmesnil Seine-Maritime Belmesnil De 14h à 17h30 venez cueillir vos pommes aux Vergers de Beaunay en suivant les conseils de Boris et cuisinez ensuite les fruits de votre cueillette dans les cuisines de la salle des Fêtes de Beauval en Caux, avec Sophie His, chef –traiteur !

Vous pourrez réaliser 3 recettes avec l'aide du chef. En raison des conditions sanitaires actuelles, l'animation sera proposée avec le respect des gestes barrières. Les inscriptions sont obligatoires et le nombre de participants est limité.

