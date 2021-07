Aulon Aulon Aulon, Hautes-Pyrénées De la cueillette à l’assiette Aulon Aulon Catégories d’évènement: Aulon

Hautes-Pyrénées

De la cueillette à l’assiette Aulon, 4 août 2021-4 août 2021, Aulon. De la cueillette à l’assiette 2021-08-04 09:00:00 09:00:00 – 2021-08-04 18:00:00 18:00:00 à la Maison de la Nature AULON

Aulon Hautes-Pyrénées Aulon Balade familiale ouverte à tous avec participation libre. Venez en tenue de randonnée avec sac à dos et votre pique-nique. Inscription obligatoire auprès de la Maison de la Nature d’Aulon au 05.62.39.52.34 A 9h venez participer à une journée d’initiation à l’utilisation des plantes comestibles animée par Laëtitia Favaro, de l’association « Latitude Pyrénées Nature ». Partez le matin à la découverte des plantes comestibles de notre territoire. Vous apprendrez à les identifier, les cueillir et les conserver. L’après-midi, c’est à vous de cuisiner avec les récoltes de la matinée ! Des recettes inspirées de la cuisine asiatique à reproduire qui plairont aux petits et aux grands. rnr.aulon@orange.fr +33 5 62 39 52 34 http://www.rnr-aulon.com/ Balade familiale ouverte à tous avec participation libre. Venez en tenue de randonnée avec sac à dos et votre pique-nique. Inscription obligatoire auprès de la Maison de la Nature d’Aulon au 05.62.39.52.34 dernière mise à jour : 2021-07-07 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65

Détails Catégories d’évènement: Aulon, Hautes-Pyrénées Étiquettes évènement : Autres Lieu Aulon Adresse à la Maison de la Nature AULON Ville Aulon lieuville 42.85123#0.29632