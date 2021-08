Saint-Pierre-de-Maillé Eglise Saint-Pierre-de-Maillé, Vienne De grottes en châteaux Eglise Saint-Pierre-de-Maillé Catégories d’évènement: Saint-Pierre-de-Maillé

Vienne

De grottes en châteaux Eglise, 24 octobre 2021, Saint-Pierre-de-Maillé. De grottes en châteaux

Eglise, le dimanche 24 octobre à 14:30

La Gartempe a creusé son passage dans le plateau calcaire laissant tout au long de son cours des sites utilisés par les hommes au fil du temps : grottes à l’époque préhistorique, châteaux à l’époque médiévale et au XIXe siècle. Saint-Pierrede-Maillé est aussi marquée par l’histoire de saint André Hubert Fournet dont nous suivrons les pas au fil de la balade.

Gratuit

Balade patrimoine Eglise 86260 SAINT PIERRE DE MAILLE Saint-Pierre-de-Maillé Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-24T14:30:00 2021-10-24T16:30:00

