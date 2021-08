Gayan Adour Madiran Gayan, Hautes-Pyrénées De Ferme en Ferme Val d’Adour Madiran Adour Madiran Gayan Catégories d’évènement: Gayan

Hautes-Pyrénées

De Ferme en Ferme Val d’Adour Madiran Adour Madiran, 26 septembre 2021, Gayan. De Ferme en Ferme Val d’Adour Madiran

Adour Madiran, le dimanche 26 septembre à 10:00

Venez rencontrez les productrices et producteurs du CIVAM Val d’Adour Madiran qui vous ouvrent les portes de leur ferme le dimanche 26 septembre de 10h à 18h. Visites commentées, animations et petite restauration à emporter. Évènement gratuit. Programme détaillé sur [www.defermeenferme.com](http://www.defermeenferme.com)

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-26T10:00:00 2021-09-26T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gayan, Hautes-Pyrénées Autres Lieu Adour Madiran Adresse Gayan Ville Gayan lieuville Adour Madiran Gayan