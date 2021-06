Sanilhac-Sagriès Sanilhac-Sagriès Gard, Sanilhac-Sagriès De Ferme en Ferme – Les Ruchers de l’Uzège Sanilhac-Sagriès Sanilhac-Sagriès Catégories d’évènement: Gard

De Ferme en Ferme – Les Ruchers de l'Uzège 2021-06-26 – 2021-06-27 Rue des Oliviers Les Ruchers de l'Uzège

Sanilhac-Sagriès Gard

Sanilhac-Sagriès Gard Sanilhac-Sagriès Dans le cadre de l’évènement « Le Gard de Ferme en ferme » les Ruchers de l’Uzège vous ouvre ses portes et vous propose une observation des abeilles dans une ruche vivante et une petite restauration sur place avec café gourmand (servi toute la journée). chantal.arnoux30@gmail.com +33 6 78 28 51 91 dernière mise à jour : 2021-06-20 par

