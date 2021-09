Larreule Larreule Hautes-Pyrénées, Larreule De ferme en ferme Larreule Larreule Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Larreule Hautes-Pyrénées Larreule De ferme en ferme® est un événement dédié à l’Agriculture Durable qui se déroule chaque année depuis 22 ans.

Les producteurs ouvrent leurs portes au grand public pour partager leurs métiers et leur engagement en faveur d’une agriculture durable.

Jean-Luc Laffonta

Haricots Tarbais, Pommes de terre

Hop Hop Hop ! Haricots (IGP/Label Rouge sur tuteur maïs, sans traitement), oignons, patates côtoient les céréales et les oléo-proéaginaux. La diversification et leur rotation permettent les économies d’eau d’irrigation, de produits phytosanitaires et d’énergie. jeanluclaffonta@orange.fr +33 6 87 77 11 00 dernière mise à jour : 2021-08-24 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65

