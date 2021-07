Le Mans Le Mans Le Mans, Sarthe DE CLOS EN CLOS EN VISITE FLASH DE 45 MN Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe

DE CLOS EN CLOS EN VISITE FLASH DE 45 MN 2021-08-19 RDV au Porche Royal Place Saint-Michel
Le Mans Sarthe

Le Mans Sarthe Venez découvrir au détour d’une ruelle ou d’une placette de la Cité Plantagenêt, les clos, les jardins ou un passage secret champêtre. Le patrimoine se décline en vert et en mystère dans le coeur historique du Mans. Votre guide sera Nathalie Jupin du service tourisme et patrimoine.

Rdv au porche royal.

