Un festival qui, depuis plus de trente ans, privilégie un savoureux mélange de concerts inclassables, de créations originales et parfois inédites et représentatives cette année encore d’une diversité culturelle d’une grande richesse accessible à tous les publics… La 34ème édition du Festival de Bouche à Oreille aura lieu du 28 au 31 juillet 2021 à Parthenay. La programmation ainsi que la billetterie en ligne arrivent très bientôt. Ouvrez l’œil ! [[https://www.metive.org/presentation-bao.html?](https://www.metive.org/presentation-bao.html?)](https://www.metive.org/presentation-bao.html?)

Forfait festival = 55€ ; Forfait journée = 20€

Festival de musiques orales Maison des Cultures de Pays | Parthenay 1 rue de la Vau Saint-Jacques 79200 Parthenay Parthenay Deux-Sèvres

2021-07-28T16:00:00 2021-07-28T23:00:00;2021-07-29T16:00:00 2021-07-29T23:00:00;2021-07-30T16:00:00 2021-07-30T23:00:00

