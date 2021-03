DE BOBY A CHARLIE La Batterie, 4 juin 2021-4 juin 2021, GUYANCOURT.

La Batterie, le vendredi 4 juin à 20:30

Un « tour de chant » d’un genre nouveau, à la fois théâtral, poétique et ludique bousculant musiques populaires et savantes.

Les deux artistes se retrouvent et rendent hommage entre autre à Boby Lapointe et Charlie Mingus : un concert à deux voix tourné vers l’inventivité, le lyrisme, et la joie communicative.

D’un côté, le chanteur, scatteur, rappeur et « rime-ailleurs » gascon André Minvielle, chez qui l’amour du verbe le dispute au sens de la fête. De l’autre, Jean-Marie Machado, pianiste lyrique et solaire ouvert à toutes les expérimentations. Un duo décoiffant, une formule minimale pour un dialogue sans limites et sans frontières, bousculant joyeusement les traditions populaires et savantes.

Minvielle use en virtuose non seulement de sa voix, de sa diction syncopée, mais aussi de tout un appareillage d’effets qu’il dompte en temps réel avec une dextérité confondante, sans la moindre ostentation, comme si l’intervention de la technologie dans la musique de musicien entièrement faite à la main allait de soi. – Xavier Prévost, Jazz Magazine

Durée 1h10 · A partir de 8 ans

En collaboration avec La Ferme de Bel-Ebat – Théâtre de Guyancourt

Ouvertures des portes 30 minutes avant le début du concert

A partir de 8,50€

La Batterie 1 Rue de la Redoute GUYANCOURT



