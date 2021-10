Thouars Thouars Deux-Sèvres, Thouars Dark side of nouvelles technologies de communication Thouars Thouars Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Thouars

Dark side of nouvelles technologies de communication Thouars, 26 novembre 2021, Thouars. Dark side of nouvelles technologies de communication 2021-11-26 – 2021-11-26 Au conservatoire Tyndo 6 Rue du Président Tyndo

Thouars Deux-Sèvres La compagnie Les frères Lepropre vous invite à travers cette conférence gesticulée de découvrir le côté obscure des nouvelles technologies de communication. Le monde numérique paraît virtuel et sans nuisances, mais l’envers du décor a un impact bien réel sur notre planète. Les jongleries, clowneries et anecdotes de vie animeront cette conférence gesticulée qui permettra de découvrir les bons et les mauvais côtés de ce seteur, avec un clin d’oeil à Pink Floyd. La compagnie Les frères Lepropre vous invite à travers cette conférence gesticulée de découvrir le côté obscure des nouvelles technologies de communication. +33 5 49 66 68 63 La compagnie Les frères Lepropre vous invite à travers cette conférence gesticulée de découvrir le côté obscure des nouvelles technologies de communication. Le monde numérique paraît virtuel et sans nuisances, mais l’envers du décor a un impact bien réel sur notre planète. Les jongleries, clowneries et anecdotes de vie animeront cette conférence gesticulée qui permettra de découvrir les bons et les mauvais côtés de ce seteur, avec un clin d’oeil à Pink Floyd. Manuel MOREAU – Les frères Propres dernière mise à jour : 2021-09-29 par

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Thouars Autres Lieu Thouars Adresse Au conservatoire Tyndo 6 Rue du Président Tyndo Ville Thouars lieuville 46.97584#-0.21284