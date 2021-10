Toulouse Brique Rouge Haute-Garonne, Toulouse Danse et handicap : un potentiel thérapeutique sous-estimé Brique Rouge Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

### Projection/Conférence **Projection du documentaire _Réinventer les espaces du corps_, suivie d’une conférence avec Claire Cherriere, doctorante en neuroscience et enseignante en danse adaptée** **Dans le cadre des Rencontres Ville & Handicap, en partenariat avec La Place de la Danse CDCN, le Musée des Augustins, ASEI/Centre PHILIAE et le Centre culturel Bellegarde** L’art peut-il changer la vie ? Danser pour redonner du mouvement, améliorer l’humeur, créer du lien. Le plaisir de danser s’accompagne de l’amélioration de la santé. Désormais, ces bienfaits sont démontrés par la science. La danse ouvre-t-elle un nouveau champ thérapeutique dans le domaine du handicap ? **En lien avec le spectacle L’âge d’or** Culture Brique Rouge 9 Rue Maria Mombiola, 31400 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

