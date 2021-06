Tartas Tartas Landes, Tartas Danse country Tartas Tartas Catégories d’évènement: Landes

Danse country Tartas, 26 août 2021-26 août 2021, Tartas. Danse country 2021-08-26 20:30:00 – 2021-08-26 22:00:00 Tiers Lieu LaCOWO 3 rue de pion – domaine du pignada

Tartas Landes Tartas Pour niveau débutant ou ayant pratiqué une année de danse

Proposé par Cécile, bénévole du tiers-lieu lacowo, qui a une quinzaine d’année d’expérience et de pratiques de la danse (de débutant à confirmés) adhésion 1€ + participation libre

+33 7 88 80 74 65

