Arrancy-sur-Crusne Meuse Arrancy-sur-Crusne L’Association Les Chanterelles vous invitent à venir découvrir la danse country avec des dizaines et des dizaines de danseurs rassemblés dans le cadre du Téléthon.

Buvette et restauration sur place. daniel.degeneve@laposte.net +33 3 29 85 65 11 Portes de Verdun

