Dans l’enceinte de l’Hôtel du Département, profitez d’une visite guidée au centre des archives contemporaines Hôtel du département, 17 septembre 2021, Agen.

le vendredi 17 septembre à Hôtel du département

**Une journée pour découvrir le rôle et le métier d’archiviste et des documents d’archives originaux inédits.** Au programme, au sein des archives départementales et du site Saint-Jacques : découverte du métier d’archiviste, présentation de documents originaux sur les chemins de fer de Lot-et-Garonn et présentation des activités de restauration de documents anciens.

Gratuit. Départ des visites toutes les heures : 9h – 10h – 11h / 14h – 15h – 16h – 17h

Hôtel du département 1633 avenue du Général Leclerc, 47000 Agen Agen Lot-et-Garonne



