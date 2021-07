Orléans La Médiathèque Loiret, Orléans Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine La Médiathèque Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine La Médiathèque, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Orléans. Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine

La Médiathèque, le samedi 18 septembre à 11:30

De nombreux documents patrimoniaux sont conservés dans les réserves de la Médiathèque d’Orléans : cartes, presse ancienne, livres anciens et modernes. Découvrez l’envers du décor en visitant les étages où sont conservées ces collections anciennes et celles du dépôt légal, au sous-sol de la Médiathèque. Sur réservation au 02 38 68 45 45 En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, le programme pourra être modifié. Vous trouverez toutes les informations actualisées sur notre [site](https://mediatheques.orleans-metropole.fr/accueil).

Sur réservation au 02 38 68 45 45

A la découverte des réserves de la Médiathèque La Médiathèque Médiathèque gambetta, orleans Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:30:00 2021-09-18T12:30:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu La Médiathèque Adresse Médiathèque gambetta, orleans Ville Orléans lieuville La Médiathèque Orléans