Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine La Médiathèque, 18 septembre 2021

La Médiathèque, le samedi 18 septembre à 10:30

De nombreux ouvrages et objets de curiosité patrimoniaux sont conservés à la Médiathèque d’Orléans : cartes, estampes, livres anciens d’Europe et d’ailleurs mais aussi livres d’artistes, monnaies, médailles… Nous vous présentons certains d’entre eux, en lien avec l’histoire de la Médiathèque, ainsi que les conditions de conservation de ces documents précieux. Sur réservation au 02 38 68 45 45 En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, le programme pourra être modifié. Vous trouverez toutes les informations actualisées sur notre [site](https://mediatheques.orleans-metropole.fr/accueil).

Les collections précieuses de la Médiathèque

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T11:30:00

