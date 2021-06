Saint-Capraise-de-Lalinde Saint-Capraise-de-Lalinde 24150, Saint-Capraise-de-Lalinde Cyclo Spectacle Saint-Capraise-de-Lalinde Saint-Capraise-de-Lalinde Catégories d’évènement: 24150

Saint-Capraise-de-Lalinde

Cyclo Spectacle Saint-Capraise-de-Lalinde, 13 juin 2021-13 juin 2021, Saint-Capraise-de-Lalinde. Cyclo Spectacle 2021-06-13 14:00:00 – 2021-06-13

Saint-Capraise-de-Lalinde 24150 Saint-Capraise-de-Lalinde Un parcours surprenant où diverses formes d’arts sont à découvrir. Un voyage insolite à bicyclette où le spectacle vivant réveille vos émotions tout en vous faisant découvrir notre territoire. Réservation obligatoire pour organiser les départs : 14h30 – 15h – 15h30 – 16h Un parcours surprenant où diverses formes d’arts sont à découvrir. Un voyage insolite à bicyclette où le spectacle vivant réveille vos émotions tout en vous faisant découvrir notre territoire. Réservation obligatoire pour organiser les départs : 14h30 – 15h – 15h30 – 16h Un parcours surprenant où diverses formes d’arts sont à découvrir. Un voyage insolite à bicyclette où le spectacle vivant réveille vos émotions tout en vous faisant découvrir notre territoire. Réservation obligatoire pour organiser les départs : 14h30 – 15h – 15h30 – 16h Un parcours surprenant où diverses formes d’arts sont à découvrir. Un voyage insolite à bicyclette où le spectacle vivant réveille vos émotions tout en vous faisant découvrir notre territoire. Réservation obligatoire pour organiser les départs : 14h30 – 15h – 15h30 – 16h Mairie de Saint-Capraise de Lalinde

Détails Catégories d’évènement: 24150, Saint-Capraise-de-Lalinde Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Capraise-de-Lalinde Adresse Ville Saint-Capraise-de-Lalinde lieuville 44.84181#0.65377