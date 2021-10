Cyclo cross Abbeville, 31 octobre 2021, Abbeville.

Cyclo cross 2021-10-31 12:30:00 – 2021-10-31

Abbeville Somme Abbeville

Cyclo Cross FFC de l’Entente Cycliste Abbevilloise (ECA/ CSA/ VcPonthieu) et de la ville d’Abbeville

« Carre de Six » (blv Vauban) Abbeville

12h30 Poussins

12h40 Pupilles

13 Benjamins

13h20 Minimes

14h30 Juniors/Masters

15h30 Elites/ non élites

Manche du Championnats de Somme

+33 6 32 40 48 23

etoile cycliste abbevilloise

dernière mise à jour : 2021-10-16 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – OT DE LA BAIE DE SOMME