du samedi 26 juin au samedi 23 octobre à Les Jardins du Muséum

Quatre rencontres interactives et conviviales animées par une spécialiste pour découvrir l’histoire passionnante de la cuisine à travers quatre thèmes. _Intervenante : Sylvie Campech_ __ ### Programme **Samedi 26 juin** La cuisine des vacances Bientôt les vacances ! Cette expression a été popularisée dans les années 1930. Et c’est à partir de cette date que l’on se préoccupe de la cuisine de villégiature. Il faut innover. Un nouveau mode d’alimentation se met en place pour partir en vacances : cuisine à emporter, cuisine facile, cuisine du terroir, cuisine froide, cuisine de camping… Découvrez la fabuleuse histoire de la cuisine des vacances riche en recettes oubliées. **Samedi 25 septembre** Histoires de chefs et des livres de cuisine **Samedi 23 octobre** Chocolat-thé-café **Samedi 27 novembre** Traditions de Noël ![]() ### Plus d’infos [Site du museum](https://www.museum.toulouse.fr/agenda?oaq%5Buid%5D=99665839) ![]() ### Infos pratiques * Samedi 26 juin de 10h à 12h30 * Samedi 25 septembre de 10h à 12h * Samedi 23 octobre de 10h à 12h * 16 à 99 ans

Tarif : 5€

Les Jardins du Muséum Avenue Maurice Bourges-Maunoury, 31200 Toulouse, France

