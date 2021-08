Meudon Espaces culturels du potager du Dauphin Hauts-de-Seine, Meudon CYCLE REVOLTES ET REVOLUTIONS par DOMINIQUE VIBRAC Espaces culturels du potager du Dauphin Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Espaces culturels du potager du Dauphin, le jeudi 2 décembre à 14:15

Dominique Vibrac, Docteur en histoire de la Philosophie

4,20€ l’unité / 12,60€ le cycle

Les secousses des XIXe et XXe siècles et le triomphe de l’Individu Espaces culturels du potager du Dauphin 15 rue de Porto-Riche 92190 Meudon Meudon Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-02T14:15:00 2021-12-02T16:00:00

