CYCLE LE GRAND BOULEVERSEMENT DE L'INFORMATION par REMY RIEFFEL Espaces culturels du potager du Dauphin Hauts-de-Seine, Meudon

Meudon

CYCLE LE GRAND BOULEVERSEMENT DE L’INFORMATION par REMY RIEFFEL Espaces culturels du potager du Dauphin, 21 octobre 2021, Meudon. CYCLE LE GRAND BOULEVERSEMENT DE L’INFORMATION par REMY RIEFFEL

Espaces culturels du potager du Dauphin, le jeudi 21 octobre à 09:45

Rémy Rieffel, professeur en Sciences de l’Information et de la Communication à l’Université Paris II Panthéon Assas

4,20€ l’unité / 8,40€ le cycle

Les nouvelles formes de production et de réception de l’Information Espaces culturels du potager du Dauphin 15 rue de Porto-Riche 92190 Meudon Meudon Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-21T09:45:00 2021-10-21T11:00:00

