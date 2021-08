Meudon Espaces culturels du potager du Dauphin Hauts-de-Seine, Meudon CYCLE GEOPOLITIQUE D UN MONDE ECLATE par Dominique DAVID Espaces culturels du potager du Dauphin Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Dominique David, conseiller du président de l’ Institut Français des Relations Internationales (IFRI), rédacteur en chef de la revue _Politique étrangère_

4,20€ l’unité / 12,60€ le cycle

LES GRANDS EQUILIBRES INTERNATIONAUX SONT-ILS REMIS EN QUESTION ? Espaces culturels du potager du Dauphin 15 rue de Porto-Riche 92190 Meudon Meudon Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine

2021-10-05T14:15:00 2021-10-05T16:00:00

