Cycle de conférences 2021/2022 – ENSAB Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Bretagne (ENSAB), 21 avril 2022, Rennes.

Cycle de conférences 2021/2022 – ENSAB

Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Bretagne (ENSAB), le jeudi 21 avril à 18:00

### Biographie Franco-allemands, Jan et Pascale Richter puisent dans cette double culture des inspirations complémentaires et contrastées. Avec Anne-Laure Better, ils orchestrent leur atelier depuis Strasbourg, à la frontière … Les premières années de l’agence, consacrées principalement à des réalisations destinées à des publics fragiles, ont fortement marqué leur démarche d’architectes : définir un rapport au paysage, construire des transitions, contenir et ouvrir, épaissir la peau entre soi et le monde … tout y est question de limites. L’atelier Richter architectes a été lauréat de l’Equerre d’Argent en 2018 pour le centre de soins de Metz-Queuleu. ### Présentation Comprendre, maîtriser, apprivoiser, domestiquer ou au contraire libérer, démultiplier les limites constitue le socle de notre travail. Explorer les entre-deux, entre soi et le monde, extérieur et intérieur, chaud et froid, végétal et minéral, actif et passif, ombre et lumière…, souvent pour des publics en marge, afin de donner à chacun, individu ou bâtiment, sa juste place. ### Bibliographie Disponibles au centre de documentation de l’ensab **Livres** Archi citoyen : dix années de prix du projet citoyen / action, rédaction, coordination, UNSFA, Paris : Union nationale des syndicats français d’architectes : Éd. PC, DL 2010 **Revues** L’architecture est une conversation : Richter Architectes et Associés / par Karine Dana, D’A. D’architectures, 2018, mai, no 262, p. 8-19 Clairvoyance urbaine, groupe scolaire et gymnase à Lingolsheim, Richter Architectes et Associés / Lionel Blaisse, Archistorm, 2018, juillet-août, no 91, p.110-116 Coulon & Richter : de la gravite d’être architecte, D’A. D’Architectures, n0 69, octobre 1996, p.20-21 Preuve de caractère, Béatrice Houzelle, Construction moderne, N° 114, 3 trimestre 2003, p. 27-30 Résidence pour personnes âgées, Catherine Séron-Pierre, Le Moniteur architecture, no 100, septembre 1999, p. 32-39 Richter Architectes, La Mosaïque in Lure – Lure, France, 2005-2009, A + U, 2010, oct., no 481, p. 94-99 Richter, centre de soins psychiatriques, Metz / Margot Guislain, Amc, 2018, septembre, no 271, p.28-35 **Liens Internet** Espaces et usages : cycle de conférences 2009/2010 / Pascale Richter ; Ecole nationale supérieure d’architecture de Bretagne, Paris : Ecole nationale supérieure d’architecture de Bretagne, 2009, [https://vimeo.com/485455606](https://vimeo.com/485455606) [https://richterarchitectes.com/fr/](https://richterarchitectes.com/fr/) ### _Retrouvez toutes nos conférences sur [https://vimeo.com/ensab](https://vimeo.com/ensab)_

Entrée libre

Conférence de Pascale RICHTER, Architecte (Strasbourg)

Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Bretagne (ENSAB) 44 bd de Chézy 35000 RENNES Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-21T18:00:00 2022-04-21T20:00:00