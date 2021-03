Nantes Depuis votre domicile Nantes Curiosités végétales sur le bord de la Sèvre Depuis votre domicile Nantes Catégorie d’évènement: Nantes

Curiosités végétales sur le bord de la Sèvre Depuis votre domicile, 19 avril 2021-19 avril 2021, Nantes. Curiosités végétales sur le bord de la Sèvre

Depuis votre domicile, le lundi 19 avril à 14:30

Rejoignez-nous en direct sur notre chaine Youtube en cloquant sur le lien suivant: [https://www.youtube.com/channel/UC2ST_bgZ-lDYPqNZ9Thav_Q](https://www.youtube.com/channel/UC2ST_bgZ-lDYPqNZ9Thav_Q) Pour tout renseignement complémentaire, contactez l ‘ORPAN au 02 40 99 26 00.

Gratuit, ouvert à tous les seniors

Benoit LESNE, senior retraité des espaces verts, vous propose une flânerie guidée au fil de l’eau et de ses dessins aquarellés. Depuis votre domicile NANTES Nantes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-04-19T14:30:00 2021-04-19T16:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Nantes Autres Lieu Depuis votre domicile Adresse NANTES Ville Nantes