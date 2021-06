Chanteloup-les-Vignes chapiteau repaire des Contraires Chanteloup-les-Vignes, Yvelines Cultures émergentes chapiteau repaire des Contraires Chanteloup-les-Vignes Catégories d’évènement: Chanteloup-les-Vignes

du dimanche 27 juin au mercredi 30 juin à chapiteau repaire des Contraires

Show interactif de danses urbaines suivi d’ateliers de double dutch, parkour et de freestyle foot.

entrée libre, réservation obligatoire

dans le cadre de l’opération mon été ma région chapiteau repaire des Contraires Rue des Quertaines Chanteloup-les-Vignes Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-27T14:00:00 2021-06-27T20:00:00;2021-06-28T17:00:00 2021-06-28T20:00:00;2021-06-29T17:00:00 2021-06-29T20:00:00;2021-06-30T17:00:00 2021-06-30T20:00:00

