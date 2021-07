Avranches Ferme du Petit Changeons à Avranches Avranches, Manche [Culture] Lancement de la saison culturelle 21.22 Ferme du Petit Changeons à Avranches Avranches Catégories d’évènement: Avranches

La saison culturelle et artistique ouvrira ce dernier dimanche de septembre par cette journée bucolique, ludique et festive. Les pieds dans l’herbe, venez profiter en famille ou entre ami.e.s, des propositions artistiques qui rythmeront ce Dimanche à la campagne et partagez la vue sur le Mont-Saint-Michel. **Toute la programmation culturelle de la saison 21.22 qui irriguera le territoire Mont Saint-Michel – Normandie est consultable sur** [[https://fr.calameo.com/read/00644046418cc36d3fd91](https://fr.calameo.com/read/00644046418cc36d3fd91)](https://fr.calameo.com/read/00644046418cc36d3fd91) **La billetterie est ouverte pour tous les spectacles!**

Gratuit. Réservation conseillée : saison.culturelle@msm-normandie.fr ou 02 33 68 33 27. En cas de pluie, repli pour tous les spectacles au centre culturel, boulevard Jozeau-Marigné.

