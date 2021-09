Culture en fête ! Joinville le pont, 25 septembre 2021, Joinville-le-Pont.

Culture en fête !

Joinville le pont, le samedi 25 septembre à 15:30

**Le Marchand de voyage** Par la compagnie La Chose Publique Décollage musical garanti. Si vous avez le bon ticket, vous partirez pour un voyage onirique. Tout le monde rêve du bout du monde alors qu’il suffit parfois de quelques notes pour que tout un monde vienne à soi. Voyage à propulsion sonirique garanti ! Place Mozart 15h30 Spectacle musical Tout public dès 5 ans Durée 35 min **Les Madeleines de Poulpe** Par la Compagnie Kadavresky Dans un univers burlesque et poétique, mélangez à l’aide de skis, du rire et cinq acrobates. Ajoutez au fur et à mesure les sangles et le mât chinois, avec une pincée d’équilibre. Saupoudrez de musique et remuez vivement jusqu’à ce que les souvenirs remontent. Laissez-vous emporter par ces madeleines déjantées, énergiques et musicales. Chaque bouchée est un hymne au plaisir et à la découverte ! Parc du Parangon 17h Spectacle de cirque Tout public dès 5 ans Durée 55 min **Concert du Big band de l’EMA** De générations différentes et d’horizons divers, les musiciens du Big Band de l’EMA ont forgé leur amitié dans une passion commune pour les musiques afro-américaines : du jazz « classique » à se héritiers dans la pop moderne en passant par la soul des seventies, aucune époque n’est délaissée par cet ensemble mêlant cuivres et rythmique dans la plus pure tradition du Big Band. Parvis de l’Hôtel de Ville 18h30 Concert jazz Tout public **Accès gratuit, sur présentation du pass sanitaire dans la limite des places disponibles et le respect des mesures en vigueur. En cas d’intempéries les spectacles sont susceptibles d’être reportés.**

Entrée libre

Pour l’ouverture de la saison culturelle, trois spectacles hors les murs sont à découvrir en trois endroits différents de Joinville au fil de l’après-midi du samedi 25 septembre.

Joinville le pont 94340 Joinville-le-Pont Val-de-Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-25T15:30:00 2021-09-25T19:30:00