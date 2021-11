Gunsbach Gunsbach Gunsbach, Haut-Rhin Culte de l’Avent musical Gunsbach Gunsbach Catégories d’évènement: Gunsbach

Haut-Rhin

Culte de l’Avent musical Gunsbach, 5 décembre 2021, Gunsbach. Culte de l’Avent musical Gunsbach

2021-12-05 15:00:00 – 2021-12-05 16:30:00

Gunsbach Haut-Rhin Gunsbach Haut-Rhin EUR Culte de l’Avent musical avec la participation de l’ensemble vocal De-ci De-là. Culte de l’Avent musical avec la participation de l’ensemble vocal De-ci De-là. +33 3 89 77 09 43 Culte de l’Avent musical avec la participation de l’ensemble vocal De-ci De-là. Gunsbach

dernière mise à jour : 2021-11-08 par Office de tourisme de la vallée de Munster Système d’informations touristique AlsaceSystème d’informations touristique Alsace

Détails Catégories d’évènement: Gunsbach, Haut-Rhin Autres Lieu Gunsbach Adresse Ville Gunsbach lieuville Gunsbach