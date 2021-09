Beaugency Centre Social,AGORA bâtiment Usine Beaugency, Loiret Cuisine ton goûter, atelier en Famille Centre Social,AGORA bâtiment Usine Beaugency Catégories d’évènement: Beaugency

Loiret

Cuisine ton goûter, atelier en Famille Centre Social,AGORA bâtiment Usine, 29 septembre 2021, Beaugency. Cuisine ton goûter, atelier en Famille

Centre Social, AGORA bâtiment Usine, le mercredi 29 septembre à 15:00

**Mercredi 29 septembre de 15h à 17h** : atelier cuisine, suivi du goûter. Atelier gratuit, sur inscription, chacun apporte un ingrédient. Ouvert aux familles (enfants de 2 à 12 ans accompagnés de leurs parents ou grands-parents) Pendant les vacances scolaires d’octobre: nous sommes à l’écoute de vos propositions , pour organiser ensemble des ateliers ou des animations !

gratuit, sur inscription

Atelier cuisine, échanges de savoirs et de pratiques, suivi d’une dégustation. Ouvert aux familles avec des enfants de 2 à 12 ans, accompagnés de leurs parents ou granps-parents. Centre Social,AGORA bâtiment Usine 59 avenue de Vendôme, 45190 Beaugency Beaugency Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-29T15:00:00 2021-09-29T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Beaugency, Loiret Autres Lieu Centre Social,AGORA bâtiment Usine Adresse 59 avenue de Vendôme, 45190 Beaugency Ville Beaugency lieuville Centre Social,AGORA bâtiment Usine Beaugency