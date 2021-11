Cuisine-moi une histoire Bielle, 8 décembre 2021, Bielle.

Cuisine-moi une histoire Bielle

2021-12-08 – 2021-12-08

Bielle Pyrénées-Atlantiques Bielle

Une cuisinière dans sa cuisine prépare ses histoires et ça sent bon! Accompagnée de son accordéon, elle vous les sert en musique! Sa batterie de cuisine épice et rythme ses aventures. Elle nous raconte et nous chante 3 histoires qui nous donnent l’eau à la bouche et nous emmène en balade avec “le petit chat perdu”, “roule galette”, et “la petite poule rousse”. Ce spectacle à deux lectures, permet aux petits comme aux grands de partir dans l’imaginaire et le rire.

Hirondelle CIE

Théâtre d’objets musical

A partir de 3 ans

