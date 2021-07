CRUDA – COLLECTIF À SENS UNIQUE Le Mans, 6 août 2021, Le Mans.

CRUDA – COLLECTIF À SENS UNIQUE 2021-08-06 – 2021-08-06

Le Mans Sarthe

[Boate remplacé par ce nouveau spectacle]

Festival Soirs d’été. Ce spectacle est une plongée humoristique dans le passé d’une ancienne gymnaste. Cruelle et pleine d’auto-dérision, elle nous parle de son chaos intérieur. Et ça la libère autant que ça nous libère ! Au fond, elle aime être elle-même, hurler de rire, exhiber ses défauts, être crue, être trash et se permettre ce que l’on ne se permet jamais. Genre : Acrobatie exutoire. Tout public. Durée : 30 min.

[Boate remplacé par ce nouveau spectacle]

Festival Soirs d’été. Ce spectacle est une plongée humoristique dans le passé d’une ancienne gymnaste. Cruelle et pleine d’auto-dérision, elle nous parle de son chaos intérieur. Et ça la libère autant que ça nous libère ! Au fond, elle aime être elle-même, hurler de rire, exhiber ses défauts, être crue, être trash et se permettre ce que l’on ne se permet jamais. Genre : Acrobatie exutoire. Tout public. Durée : 30 min.

dernière mise à jour : 2021-07-22 par