Haguenau Bas-Rhin Haguenau EUR Visite du rez-de-chaussée et du hall du musée pour une chasse aux motifs, accompagné d'un carnet de croquis. À partir de ces croquis, fabriquez vos tampons et créez vos motifs ! Pour les enfants de 8 à 12 ans. +33 3 88 06 59 59 Office de tourisme de Haguenau

