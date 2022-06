Crépy- PLAGE un évènement familial et gratuit Crépy-en-Valois Crépy-en-Valois Catégories d’évènement: Crépy-en-Valois

Oise Crépy Plage est bientôt de retour.

Du 8 juillet au 7 août, Crépy-plage vous réserve un programme riche en animations.

Des activités diverses et variées viendront s’ajouter aux animations récurrentes (jeux gonflables, activités petite enfance, jeux de société, cinéma en plein air, animation drone, laser game, ou bien encore pétanque !)

Rendez-vous au parc Sainte Agathe, à Crépy, tous les jours, de 10h à 19h.

+33 3 44 59 44 44

