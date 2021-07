Tonnay-Boutonne Antraize Charente-Maritime, Tonnay-Boutonne Créer une haie au naturel Antraize Tonnay-Boutonne Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Antraize, le samedi 2 octobre à 14:00

Cette activité vous permettra d’implanter une haie à partir de bois et de feuilles mortes ! Facile en mettre en place, seuls des piquets en bois ou en métal sont nécessaires à sa mise en place. Il vous sera montré les différentes étapes de construction d’une haie de Benjes et expliqué les bénéfices associés à ce type de haie. Des panneaux informatifs seront également mis à disposition pour vous instruire sur les bénéfices d’une haie et les typologies que vous pourrez rencontrer au cours d’une balade sur le site de la Trézence. Leur gestion et leur préservation constituent un point clé de la préservation de la biodiversité. Vous pourrez retrouver les informations relatives à cet évenement sur le site du département de la Charente-Maritime. Pour vous inscrire à cet évènement veuillez téléphoner au 0672251642.

Gratuit

Accompagnement du public dans la construction d’une haie par la méthode de Benjes. Les étapes de mise en œuvre seront montrées et expliquées. Les multiples bénéfices seront aussi présentés. Antraize Antraize Tonnay-Boutonne Charente-Maritime

