**Synopsis :** Un père confisque à son petit garçon un magazine d’épouvante et le jette dans la poubelle. Le vent fait tourner les pages et cinq histoires s’en échappent: “La fête des pères”, “La mort solitaire de Jody Verrill”, Un truc pour se marrer”, “La caisse” et “Ca grouille de partout”. **Durée :** 1h40 **Date de sortie :** 22 juin 1983 **Réalisateur :** George A. Romero

4,50€ / 3,50€ / 2,50€

Dans le cadre de la soirée horreur, LE CINOCHE vous invite à (re)découvrir le film Creepshow le vendredi 17 décembre à 19h20 à l’Estaminet. LE CINOCHE 23 Rue des Écoles Jean Baudin, 78114 Magny-les-Hameaux Magny-les-Hameaux Cressely Yvelines

2021-12-17T19:30:00 2021-12-17T21:00:00

