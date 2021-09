#CREATIV21 : L’Afterwork des étudiant.es nantais.es Maison des services universitaires, 5 octobre 2021, Nantes.

#CREATIV21 : L’Afterwork des étudiant.es nantais.es

Maison des services universitaires, le mardi 5 octobre à 17:30

Quels que soient votre niveau d’études, votre filière et vos centres d’intérêt, découvrez, le temps d’un après-travail, l’ensemble des dispositifs pour : • S’inspirer et découvrir l’entrepreneuriat, notamment à travers des événements comme Fringale !, Les Foulées Créatives ou encore les soirées Mashup Nantes • Apprendre à entreprendre avec des programmes comme #DisruptCampusNantes, Les Entrep’ en Pays de la Loire ou Enactus UN – Université de Nantes • Se lancer et être accompagné.e grâce au Statut Étudiant-Entrepreneur et aux programmes d’accompagnement labellisés PÉPITE ? Au programme de cette soirée // • Présentations des actions et dispositifs pour s’inspirer, apprendre et se lancer • Témoignages d’ancien.ne.s étudiant.e.s-entrepreneur.e.s de l’ Université de Nantes • Temps d’échanges avec les intervenant.e.s et les étudiant.e.s.-entrepreneur.e.s • Moment convivial

sur inscritpion

Entreprendre pendant ses études, c’est possible ! Venez découvrir les dispositifs existants sur votre territoire !

Maison des services universitaires 110 Bd Michelet, 44300 Nantes Nantes Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-05T17:30:00 2021-10-05T20:00:00