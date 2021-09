#CREATIV21 : Atelier de créativité avec Enactus Nantes Conférence en visio, 6 octobre 2021, Nantes.

#CREATIV21 : Atelier de créativité avec Enactus Nantes

Conférence en visio, le mercredi 6 octobre à 16:30

Tu veux t’engager pour un monde plus durable ? Tu souhaites faire émerger des solutions pour répondre à un enjeu qui te touche ? Ou tu es simplement curieux.se de savoir ce qu’est Enactus ? Cet atelier sera ton événement de lancement dans l’aventure Enactus ! Un événement qui regroupe des étudiant.es de différents établissements de ta région qui veulent s’engager et agir en réalisant un projet qui a du sens ! Grâce à des méthodes de créativité, cet atelier te permettra de prendre de la hauteur sur ton idée et de repartir avec un plan d’action concret pour avancer ! Les objectifs de l’événement : – Te faire explorer les défis actuels du territoire. – Te permettre de faire émerger ton projet d’entrepreneuriat et d’innovation sociale en lien avec les problématiques de ton territoire. – Développer ton réseau en rencontrant et partageant avec des étudiants engagés de ta région. Un temps d’émergence, de créativité et de rencontres avec l’équipe Enactus France et du Pépite des Pays de la Loire.

sur inscription

Un atelier pour faire émerger des solutions afin de répondre à un enjeu qui te touche sur ton territoire.

Conférence en visio nantes Nantes Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-06T16:30:00 2021-10-06T19:30:00